Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Китае

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Шанхае под третьим номером, преодолел барьер третьего круга. Россиянин оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

Матч между ними продолжался 2 часа 6 минут. В четвертьфинале Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее взял верх над Кареном Хачановым.

Напомним, что в прошлом сезоне победу в Шанхае одержал серб Новак Джокович, обыгравший в финале хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:4.