Народная милиция ЛНР готова к разведению сил и средств в районе населенного пункта Золотoе в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Очередная попытка отвода от линии соприкосновения будет предпринята в четверг. Сигналом к готовности, как и накануне, послужит запуск белой ракеты. Зеленая будет свидетельствовать о начале разведения, сообщает "Россия 24".



Глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что проинформировал СММ ОБСЕ о намерении отвести войска. "Рассчитываем на такие же синхронные шаги украинской стороны", — сказал он. Также Дейнего выразил надежду на том, что команда Зеленского обладает достаточной полнотой власти и способна преодолеть противодействие украинских националистов.

Накануне Киев вновь сорвал процесс мирного урегулирования. Ответной белой ракеты в небе наблюдатели ОБСЕ и представители народных республик так и не дождались. В то время ультраправые радикалы из "Национального корпуса" со стрельбой прорвались через милицейский блокпост на границе подконтрольных территорий. Они развернули штаб сопротивления разведению сторон. Отвод войск радикалы называют "позорной капитуляцией".

В четверг утром украинские силовики для срыва отвода войск выпустили по поселку Спартак в пригороде Донецка более 40 мин калибром 120 миллиметров, передает РИА Новости.

Между тем, как сообщает ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его миссия как главы государства — прекратить войну в Донбассе. Также он назвал разведение сил в Станице Луганской "самым крутым средством", чтобы выиграть "информационную войну". По его словам, там необходимо построить нормальный контрольный пункт и создать хорошую инфраструктуру, чтобы жители остальной части Донбасса могли видеть это.

"Это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь: вот открыли КПП, ездят автобусы, какая дорога с нашей стороны — с разметкой, европейская дорога", — отметил Зеленский.

На последней встрече Контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. Однако с тех пор уже несколько попыток были сорваны украинскими радикалами. Тем не менее наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.