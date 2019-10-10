Защитник "Филадельфии" Проворов набрал 100 очков в НХЛ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" отметился голом и результативной передачей. Таким образом, на счету россиянина стало 100 (31+69) очков в НХЛ.

Проворов был признан второй звездой встречи, которая завершилась победой "летчиков" со счетом 4:0. Россиянин набрал первые очки в нынешнем сезоне.

"Филадельфия" выбрала Проворова на драфте 2015 года под общим седьмым номером. В Национальной хоккейной лиге он дебютировал в 2016 году.