Футболист "Зенита" Малком выбыл из строя до конца года

Бразильский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Малком не сможет помочь сине-бело-голубым до окончания первой части чемпионата России. Футболиста прооперировали в Финляндии, и теперь он будет восстанавливаться в Санкт-Петербурге.

"Медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно. Малком возвращается из Финляндии в Санкт-Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе", – сообщает пресс-служба "Зенита".

Напомним, что Малком перешел в команду Сергея Семака из "Барселоны" 2 августа. Он принял участие в двух матчах сине-бело-голубых. 10 августа бразилец получил травму в игре против московского "Динамо" и больше на поле не выходил.