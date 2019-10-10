В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

Сотрудники московского управления ЗАГС традиционно "вычисляют" самые распространенные и самые редкие имена, которые родители дают новорожденным.

В этом году самым распространенным для мальчиков осталось имя Александр (его получили 2200 малышей), среди имен для девочек первое место по популярности вернулось к Софье (Софии) — так назвали 2400 девочек.

Кроме того, среди самых распространенных мужских и женских имен в 2019 году оказались Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей; Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.

Среди самых редких имен, которые получили рожденные с начала 2019 года мальчики и девочки, — Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав, Лукерия, Евфросинья и Феофания, а 315 малышек назвали Есениями, передает "Интерфакс",

Кроме того, в этом году 34 новорожденных малышей назвали Добрынями, а 26 — Хабибами.

В прошлые годы, как напоминает сайт мэрии Москвы, самыми редкими именами, данными девочкам и мальчикам, стали Арья, Купава, Агата-Мария, Капитолина и Радомира, Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель и Пересвет.