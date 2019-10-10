Стюардесса подралась с пилотом на борту самолета

Американская авиакомпания Republic Airways уволила двух сотрудников после публикации кадров, на которых они с помощью кулаков выясняют отношения друг с другом, сообщает NBC News.

Сам инцидент произошел еще 14 сентября в аэропорту Денвера, а его участниками стали 36-летний пилот Уильям Томас и 29-летняя стюардесса Мариша Спорер. Как позже выяснилось, последние 10 месяцев они состояли в романтических отношения, а в тот день, незадолго перед вылетом Мариша попросила у возлюбленного смартфон, чтобы позвонить, но нашла нечто компрометирующее. Свое недовольство она тут же и озвучила, но в ответ услышала, что это не ее дело.

Препирательства быстро переросли в ссору, а та — в рукоприкладство. На кадрах видно, как женщина дает пощечину Уильяму, а тот в ответ наносит ей два удара — в живот и по голове.

Находящаяся в стадии банкротства авиакомпания быстро рассталась с распустившими руки сотрудниками, а им самим пришлось давать показания под присягой. Судебные слушания пройдут на следующей неделе.