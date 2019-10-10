В сеть выложен манифест напавшего на синагогу в Галле

В Интернете обнаружен своеобразный манифест стрелка из немецкого города Галле. По данным компании SITE Intelligence Group, специализирующейся на наблюдении за экстремистскими сайтами, в документе есть фотографии использованного оружия и расистские и антисемитские высказывания.

9 октября вооруженный мужчина открыл стрельбу рядом с синагогой и турецкой закусочной в Галле. По сообщениям очевидцев, злоумышленник сначала бросил гранату в помещение бистро, но она отлетела от двери и взорвалась на улице. Затем он открыл огонь по посетителям. Погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает ТАСС.

Между тем, председатель местной еврейской общины Макс Приворожский рассказал Stuttgarter Zeitung, что целью нападения стрелка была именно синагога, но он не смог попасть внутрь. Вооруженного мужчину заметили при попытке проникнуть в помещение и срочно забаррикадировали двери. Тогда он начал стрелять на улице.

Нападавшего удалось задержать. Полиция в настоящее время проверяет все связи стрелка, так как у него могли быть пособники.