Турецкие военные заявили об успешной операции в Сирии. Захвачены несколько важных целей

Вооруженные силы Турции отчитываются об успешном развитии операции на севере Сирии. Под контроль взяты несколько приоритетных целей, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкое Министерство обороны.

В военном ведомстве также рассказали об эффективных действиях армии как на земле, так и в воздухе. Например, артиллерия обстреляла нефтяное месторождение в сирийской провинции Хасеке. Нефтеналивная станция вышла из строя и загорелась, сообщаю журналисты.



Кроме того, СМИ сообщают, что в результате наступления турецких войск была повреждена водонапорная башня, которая снабжала водой около 2 миллионов жителей региона, однако ремонтные бригады смогли быстро ее восстановить.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию под названием "Родник мира". Основная задача военных – выбить террористов и боевиков-курдов из районов на северо-востоке Сирии.

Размеры свободной от незаконных формирований территории составят 480 километров в ширину и 32 километра в глубину.