В московском супермаркете ребенок выпал из тележки на разбитую бутылку. Видео

В торговом центре из тележки для продуктов выпала бутылка вина и ребенок, упав головой на осколки: девочку посадили в тележку, не предназначенную для перевозки детей. Малышка облокотилась спиной, стенка не выдержала и открылась.

Разбитым стеклом девочка порезала лоб. Рану быстро обработали, и сейчас жизни и здоровье ребенка вне опасности.

Следственный комитет РФ по городу Москве сообщил, что проводится доследственная проверка инцидента. Прокомментировала происшествие и пресс-служба X5 Retail Group, отметив что сотрудники магазина оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.