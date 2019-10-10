Тверь принимает форум молодых тележурналистов и видеоблогеров

Молодые тележурналисты и видеоблогеры со всей России собрались на форуме "Медиа Олимп" в Твери. На Всероссийский форум приехали более 120 человек из разных регионов России.

Как сообщает "Вести Тверь", на форуме запланированы различные мастер классы, которые проведут представители федеральных каналов. Например, покажут, как писать закадровый текст, взаимодействовать с оператором, чтобы он снял именно то, что нужно тебе.

Один из организаторов форума Александр Иванников рассказал, что участники поедут снимать сюжеты про людей труда. Это и сварщики, это и каменщики, это стоматологи. Персонажей своих роликов они будут искать не только в столичных городах, но и в глубинке.

По итогам форума лучший сюжет разместят в молодежных СМИ.. А также обсудят конкурсные работы и получат советы от экспертов.