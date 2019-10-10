Глава онкоцентра им. Блохина: необходимо сокращать штат

Из-за финансовых проблем более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение. Об этом заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".

По словам Стилиди, есть существенные проблемы. Для содержания научных сотрудников, врачей, увеличено количество операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. "Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат", — сказал он.

В первую очередь сокращение затронет возрастных сотрудников, однако в онкоцентре стараются избежать этого, чтобы "сохранить коллектив". Директор онкоцентра добавил, что с согласия сотрудника возможен перевод на полставки.

Стилиди ранее заявил, что в июле зарплаты сотрудников онкоцентра были снижены на 30 процентов, однако в августе они соответствовали июньскому уровню.

Как сообщалось, детские онкологи из НМИЦ имени Блохина сообщили о намерении уволиться в полном составе, если не сменится руководство. Летом детское подразделение онкоцентра возглавила Светлана Варфоломеева.

По утверждению медиков, новое руководство мешает их работе. Они назвали бытовые условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что начальство терроризирует коллектив закрытым и несправедливым процессом начисления зарплаты.