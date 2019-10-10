В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Вместе с профессионалами работают около тысячи волонтеров, в том числе из отряда "Лиза Алерт Саратов".

Проверяют район гаражей, по которому, по некоторым данным, девочка шла в школу. Там работают кинологи, передает "Россия 24".

Волонтеры расклеивают ориентировки и опрашивают людей.

Утром 9 октября Лиза пошла в школу, но на занятиях не появилась, домой, на улицу Высокую, также не вернулась.

О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, что является формальной необходимостью в подобных случаях и позволяет привлечь для поисков большие силы.