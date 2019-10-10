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10 октября 201912:50 Максим Мовчан

Перед смертью продюсер Арцибашев отписал последней пассии все свое имущество

Перед смертью продюсер Арцибашев отписал последней пассии все свое имущество

В Москве родные и близкие простились с известным телепродюсером 90-х Владимиром Арцибашевым. Он скончался в закрытой столичной клинике при странных обстоятельствах.

Около 50 человек простились с Владимиром Арцибашевым в храме святой мученицы Татианы. После этого процессия с телом известного медиаменеджера 90-х годов выдвинулась на Троекуровское кладбище.

Храм, в котором проводилась церемония, находится в самом центре столицы. Из окон вид на Кремль, по соседству — факультет журналистики МГУ. Скорее всего, место прощания было выбрано неслучайно. Владимир Арцибашев посвятил телевидению огромную часть жизни. Слова соболезнования и воспоминания звучали от коллег и близких друзей. Среди них и те, кто стоял у истоков легендарной передачи 90-х годов "50 на 50". В программе состоявшиеся звезды выступали наравне с начинающими.

"Он был столп нашей программы. Он был основательный, серьезный и многому нас научил", — говорит Людмила Киселева.

Пришли в последний раз поблагодарить Владимира Николаевича и те, кому 20 с лишним лет назад продюсер открыл дорогу в мир шоу-бизнеса.

"Владимир Николаевич — тот человек, который если сказал, то обязательно выполнял. И он мне был как отец. Он был и веселым, и требовательным, и очень деловым человеком. Человек слова", — рассказывает Виктория Мокринская.

В последний путь Владимира Арцибашева проводили под проливным дождем на Троекуровском кладбище под его любимую музыку. Бывшая супруга, которая до последних секунд билась за его жизнь, вспоминала историю знакомства.

"Я влюбилась в него в толпе. Я уже была Анжелой Хачатурьян, "50 на 50". И я в толпе сказала: я за него замуж выйду, это отец моих детей. Все удивились. А я вышла замуж через 3 месяца за него", — вспоминает Анжела Хачатурьян, бывшая супруга Владимира Арцибашева.

На церемонии прощания собрались близкие Владимира Арцибашева: коллеги, друзья, дети и бывшая супруга. Но одна личность так и не появилась — это последняя пассия телепродюсера Екатерина Шакина.

"Она пообещала приехать на похороны, положить в гроб его часы любимые, иконку. Не пришла", — говорит Анжела Хачатурьян, бывшая супруга Владимира Арцибашева.

Прошлая ее встреча с родными Владимира Арцибашева закончилась дракой и вызовом полиции. Драма разыгралась на веранде дорогого загородного дома, который принадлежал Владимиру Арцибашеву. После смерти продюсера при странных обстоятельствах в закрытой частной клинике, бывшая супруга и дети приехали в дом за документами, чтобы организовать похороны, но кто-то сменил все замки.

Выяснилось, что незадолго до смерти продюсера все его имущество оказалось переписано на Екатерину Шакину и некого друга семьи Александра Ковшова, который якобы является заместителем директора той самой частной клиники, в которой и скончался Арцибашев.

"Имейте в виду, что у них развод был в 1998 году. Полная генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом оформлена на меня, потому что он мне доверял. Это действительно так", — заявляет Екатерина Шакина.

Сомнения в подлинности документов, по которым имущество переходит в ведение Екатерины Шакиной и Александра Ковшова, у близких Владимира Арцибашева возникли не случайно. По некоторым данным, полицейские обнаружили листы с попытками скопировать подпись Владимира Арцибашева и пустые листы с автографами. А знакомые не раз говорили, что в окружении новых приятелей Арцибашев сильно изменился.

"Друг и водитель, и помощник моего отца — очень долго они вместе — он позвонил нам с сестрой, когда мы были в Америке, и начал плакать. Говорит, держат отца в каком-то трансе, в состоянии оглушения. Медленно убивают его", — рассказывает Ксения Арцибашева, дочь Владимира Арцибашева.

Кем были эти люди, и в каком состоянии они держали Владимира Арцибашева, еще только предстоит выяснить. В какой-то момент с неизвестного номера родственникам продюсера отправили вот это видео: "Со мной все в порядке, я сообщу свое местонахождение, когда захочу".

После того, как медиаменеджеру стало плохо, его отвезли в тот самый медцентр. Не давали видеться с родными и до самого момента смерти не давали близким перевезти пациента в государственную больницу.

"Это же не коза-ностра, не Италия! Его держали 3 месяца, убрав все телефоны! У него случился инфаркт, шофер умолял 17 числа, в ногах валялся у двух преступников, вызовите скорую. Ему сказали, иди отсюда!" — возмущается Анжела Хачатурьян, бывшая супруга Владимира Арцибашева.

Вот эксклюзивные кадры, которые оказались в распоряжении программы "Вести. Дежурная часть". Это последнее видео с участием Владимира Арцибашева. Продюсер находится в реанимации в медикаментозном сне. На следующий день он скончается.

Крепость из стекла и бетона круглосуточно охраняли люди в касках с автоматами. Родственники смогли навестить пациента, лишь обратившись в прокуратуру.

"Они нас не пропускали к отцу, потому что сказали, что он добровольно не вписал детей. А теперь выясняется, что он вообще ничего не писал, он не мог писать!" — говорит Анжела Хачатурьян, бывшая супруга Владимира Арцибашева.

Журналисты поинтересовались у главного врача клиники, где при таинственных обстоятельствах скончался Владимир Арцибашев, почему в его медцентр строгого режима не могли попасть близкие. Но кандидат медицинских наук Олег Серебрянский начал угрожать съемочной группе уголовной ответственностью.

"Вы сейчас задаете вопрос, самим фактом которого вы нарушаете закон. Я предупреждаю вас о вашей личной ответственности. Пожалуйста, приучитесь любить родину и соблюдать законы Родины вашей", — заявил Олег Серебрянский, главный врач медицинской клиники.

После высоких речей о Родине, которые, к слову, не имеют ничего общего с законом о СМИ, господин Серебрянский перешел дорогу в неположенном месте и спешно надавил на педаль газа своего новенького "Мерседеса", едва не врезавшись в грузовик. Создалось ощущение, что бизнесмен в белом халате может оказать причастен к смерти Владимира Арцибашева.

Вопросы наверняка возникнут и к подлинности доверенностей на распоряжение имуществом продюсера. Но найти поверенную теперь будет не так-то просто. Получив все имущество, Екатерина Шакина так и не попрощалась с Владимиром Арцибашевым, который, якобы, доверил ей состояние.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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