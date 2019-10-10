Пешеход на самокате: поправки в ПДД обещают внести очень быстро

Госавтоинспекция России и Минтранс в ближайшее время разработают поправки в правила дорожного движения, которые будут касаться электросамокатов, гироскутеров и моноколес.



Заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузин пояснил, что сейчас эти средства передвижения нормативно никак не определены. В настоящее время совместно с Минтрансом идет разработка правил дорожного движения, которые будут регламентировать подобные устройства: какие из них могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части и велодорожкам. Кузин рассказал, что в ближайшее время будет подготовлен итоговый документ, который упорядочит процесс движения этих транспортных средств, передает ТАСС.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция до конца этого года проведет исследование и определится, стоит ли электросамокаты и гироскутеры признать отдельной категорией транспортных средств.

Самокатов в городах становится все больше, растет и число аварий с их участием. Так, всего за полгода в Москве произошло 40 зарегистрированных ДТП с их участием. 39 любителей электроезды получили травмы. Двое погибли. Будет больше: на московской рынок вышли новые самокаты, которые могут разгоняться до 100 километров в час.

Электросамокаты и гироскутеры появились благодаря изобретению литий-ионных аккумуляторов. Накануне американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стенли Уиттингхему и японскому химику Акире Йошино была вручена Нобелевская премия за их разработку.