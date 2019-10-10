Мощный взрыв прогремел на заводе рядом с аэропортом на севере Австрии

Мощный взрыв прогремел на предприятии по утилизации мусора на севере Австрии, здание охвачено огнем, сообщает Westdeutsche Zeitung.

ЧП произошло около 8 часов утра 10 октября недалеко от аэропорта Линца, где располагается мусороперерабатывающий завод. По предварительным данным, тяжелые травмы получили три человека, еще шестеро отделались синяками и ссадинами.

На месте работают 13 пожарных расчетов. На кадрах с места видно, что большая часть здания охвачена пламенем, в небо поднимается столб черного дыма. Что стало причиной взрыва, остается неизвестным.