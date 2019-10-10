Севший на диету енот-толстяк из Кемерова за 10 дней скинул 300 граммов

Знаменитый енот-толстяк Тёма из Кемерова, судьбой которого озаботились даже западные СМИ, после того, как ему был нанят персональный диетолог, сбросил за 10 дней 300 граммов.

Об этом сообщила его хозяйка Елена Троскина. Ранее многие пользователи бурно отреагировали на видео "ползающего" енота. Они возмущались тем, что Тёму сильно раскормили, хотя хозяйка уверяла, что енот просто так развлекается.

Однако у него, действительно, были три лишних килограмма. После того, как Тёму перевели на правильное питание, он сбросил лишний жирок, но укрепил мышцы.

Хозяйка енота рассказала, что рацион ему составили в соответствии с потребностями: диетолог рекомендовала индейку, творог, кефир, геркулес, картофель, подсолнечное масло и крупы.

Однако Тёма отверг все из этого списка, кроме индейки. Причем, предпочитает он ее в сыром виде.

Зато ему пришлись по вкусу отварная тыква, миндальные орехи, киви и огурцы, из которых Тёма выковыривает серединку.

Ему так нравится играть, пояснила РИА Новости хозяйка енота.