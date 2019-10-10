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10 октября 201913:17

Севший на диету енот-толстяк из Кемерова за 10 дней скинул 300 граммов

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Знаменитый енот-толстяк Тёма из Кемерова, судьбой которого озаботились даже западные СМИ, после того, как ему был нанят персональный диетолог, сбросил за 10 дней 300 граммов.

Об этом сообщила его хозяйка Елена Троскина. Ранее многие пользователи бурно отреагировали на видео "ползающего" енота. Они возмущались тем, что Тёму сильно раскормили, хотя хозяйка уверяла, что енот просто так развлекается.

Однако у него, действительно, были три лишних килограмма. После того, как Тёму перевели на правильное питание, он сбросил лишний жирок, но укрепил мышцы.

Хозяйка енота рассказала, что рацион ему составили в соответствии с потребностями: диетолог рекомендовала индейку, творог, кефир, геркулес, картофель, подсолнечное масло и крупы.

Однако Тёма отверг все из этого списка, кроме индейки. Причем, предпочитает он ее в сыром виде.

Зато ему пришлись по вкусу отварная тыква, миндальные орехи, киви и огурцы, из которых Тёма выковыривает серединку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тёма в доме больше не главный... ⠀ ... Не главный по стрирке🧺 Несмотря на ловкие лапки, и интеллект трехлетнего ребёнка Тема проиграл современным технологиям🙈 ⠀ Новая стиральная машина от @bekorussia обошла Тему по всем параметрам. Проигрывает она ему разве что только в дизайне😀 Согласитесь, в красоте такого обаятельного енота сложно обойти?) Ее главная функция Steam cure творит с вещами чудеса, обрабатывая их паром. После стирки вы получается мягкие, без заломов и складок от отжима вещи. ⠀ Положа руку на сердце скажу, что спать под шум стирающей машинки Beko куда легче, чем под курлыканье Темы) Тем более она имеет инвентарный мотор, благодаря, которому стирает практически бесшумно. А ещё Beko имеет сверхбыструю стирку за 14 минут👍🏼 Это идеально подходит для вещей после однократной носки и является настоящим спасением, если у вас ребёнок или енот😂 И нужно постоянно что-то «состирнуть», в моем случае это мягкие игрушки, которые Тема регулярно кормит овощами😅 Ну и самое главное, теперь машинка от @bekorussia проверена и одобрена главным полускуном страны🐾🦝

Публикация от ТОТ САМЫЙ ЕНОТ ТЁМА (@raccoon.tema) 10 Окт 2019 в 1:37 PDT

Ему так нравится играть, пояснила РИА Новости хозяйка енота.

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