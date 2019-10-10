Александр Калинин: для развития Ямала необходимо широко внедрять инновации

9 октября 2019 года в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035" с участием заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, заместителей губернатора ЯНАО Александра Калинина и Андрея Воронова, заместителя председателя Законодательного собрания ЯНАО Виктора Казарина, руководителей муниципальных образований, представителей органов исполнительной власти, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций округа.

Участники мероприятия обсудили региональное видение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития России. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые уже прошли в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Якутске, Дудинке, а также пройдут в других регионах АЗРФ.

В ходе сессии были рассмотрены вопросы повышения качества жизни в АЗРФ, здравоохранения, образования, энергетической и коммунальной инфраструктуры в Арктике, изучения изменения климата. Также внимание было уделено вопросам улучшения уровня жизни коренных малочисленных народов. Участники познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной Проектным офисом развития Арктики. С ее помощью любой житель России может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил:

"Минвостокразвития России поддерживает развитие Арктики в логике работы минерально-сырьевых центров и закладывает ее во все программные документы. Особое внимание стоит обратить на ряд проектов общероссийского значения, таких как "Северный широтный ход" и "Северный широтный ход-2". Также абсолютно необходимым министерство считает создание вузов во всех арктических регионах, тем более что это актуально для Ямала".

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, рассказывая о подходах к стратегическому планированию в АЗРФ, подчеркнул:

"Развитие Ямала как минерально-сырьевого центра необходимо обеспечить и широкой технической, и социальной инфраструктурой. Своевременная реализация комплекса поддерживающих мер позволяет дополнительно добыть 5 триллионов кубометров газа до 2050 года. Но для этого необходимо внедрение инноваций по всем направлениям. Понимание алгоритма действий есть, и при поддержке федерального центра есть все возможности выйти на новый качественный уровень промышленного и социального развития Ямала и Арктики в целом".

"Большинство задач развития Арктики напрямую завязано на Ямал. Это касается и наращивания грузоперевозок по Северному морскому пути, и увеличения объемов СПГ, и создания новых транспортных коридоров. В ходе сессии состоялось обсуждение многочисленных точек соприкосновения региональной и федеральной повесток развития", — подытожил координатор социальных и просветительских проектов ПОРА Андрей Иванов, который выступил модератором мероприятия.