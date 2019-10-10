Боксер Ковалев предстанет перед судом Калифорнии 25 ноября

В Верховном суде Калифорнии в округе Сан-Бернардино 25 ноября состоится слушание дела российского боксера Сергея Ковалева, которого обвиняют в нападении на американскую актрису Джейми Фронтц. Чемпиону мира по версии WBO грозит тюремное заключением сроком до четырех лет.

Как сообщил портал Boxingscene, по итогам предварительного слушания судья посчитал, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела. По словам окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсона Лисо, Ковалев может получить реальный тюремный срок.

Напомним, что 9 июня 2018 года Ковалев был задержан полицией в американском Биг-Бэр Сити. Актриса Джейми Фронтц сообщила, что российский боксер разбил ей лицо, а также травмировал позвоночник из-за отказа женщины заняться с ним сексом. Американка требует от Ковалева 8 миллионов долларов за причиненный вред.

Сам боксер свою вину отрицает. Напомним, что 2 ноября 36-летний россиянин проведет в Лас-Вегасе поединок против мексиканского боксера Сауля Альвареса.