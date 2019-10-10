Условный срок за попытку украсть младенца: суд Красноярска вынес приговор

Женщина, пытавшаяся украсть новорождённого, получила условный срок. Красноярский суд поставил точку в скандальной истории в перинатальном центре.

Как напоминает "Вести Красноярск", история случилась год назад. Тогда жительница Шарыпово проникла в учреждение, нанесла удар по голове одной из рожениц и попыталась отнять младенца. К счастью похищение провалилось. Позже подозреваемую по видеокамерам в медучреждении удалось опознать и задержать. На допросе она призналась, что на преступление ее толкнула личная трагедия. Ранее она была беременна, но после операции стала бесплодной.

По решению суда обвиняемой вынесли приговор — 5 лет и 1 месяц условно с испытательным сроком в 3 года.