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10 октября 201912:57

Условный срок за попытку украсть младенца: суд Красноярска вынес приговор

ГТРК "Красноярск"

Женщина, пытавшаяся украсть новорождённого, получила условный срок. Красноярский суд поставил точку в скандальной истории в перинатальном центре.

Как напоминает "Вести Красноярск", история случилась год назад. Тогда жительница Шарыпово проникла в учреждение, нанесла удар по голове одной из рожениц и попыталась отнять младенца. К счастью похищение провалилось. Позже подозреваемую по видеокамерам в медучреждении удалось опознать и задержать. На допросе она призналась, что на преступление ее толкнула личная трагедия. Ранее она была беременна, но после операции стала бесплодной.

По решению суда обвиняемой вынесли приговор — 5 лет и 1 месяц условно с испытательным сроком в 3 года.

Текст: ГТРК "Красноярск"

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