180 целей за сутки: "Родник мира" заливает сирийский Курдистан

Бойцы так называемой Сирийской свободной армии присоединились к турецкой операции "Родник мира" на севере Арабской Республики. Как сообщает Анатолийское агентство, подразделения вооруженной оппозиции вошли в районы к востоку от реки Евфрат для турецких ВС.

Турецкие подразделения перешли границу и ведут боевые действия на территории Сирии. Мирные жители покидают населенные пункты в зоне "Родника мира", так свою операцию назвали турки, Анкара наносит удары по объектам курдских вооруженных формирований, турецкие военные используют авиацию и артиллерию.

По данным оборонного ведомства Турции за первые сутки операции поражено более 180 целей. Уже зафиксированы боестолкновения между боевиками протурецких группировок, которые поддерживают наступление Анкары и курдскими силами западнее Аль-Баба. Лидеры вооруженных формирований курдов заявляют о том, что есть жертвы среди мирных жителей, а после ударов турецких ВВС несколько пленных боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) бежали из лагеря Аль-Холь. При этом растет международное давление на Турцию. Операцию "Родник мира" открыто не поддержал никто, страны Европы осудили действия Эрдогана, арабские государства резко критикуют Анкару, громче всех Египет и Иордания. Понятно, что в Тегеране и Дамаске крайне раздражены "Родником мира".

Американский президент продолжает объяснять, почему Вашингтон не защищает курдов — своих союзников по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии. И здесь опять вышло комично. Главная мысль Трампа, если бы Турция напала на США, воевали бы на стороне американцев курды?

"Курды сражаются за свою землю, но, как кто-то написал сегодня в статье, они не помогали нам во второй мировой войне, они не помогали нам во время высадки в Нормандии. Помогли бы они нам в войне за нашу землю", — спросил Трамп.

Государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкие войска начали движение в районе населенного пункта Рас-эль-Айн в провинции Хасаке, артиллерия бьет по населенному пункту. Цель Анкары — сформировать зону безопасности у сирийско-турецкой границы, оттеснить курдов вглубь Сирии. Несмотря на то, что Вашингтон публично осуждает действия Эрдогана, операция "Родник мира" началась после того как американские военные покинули боевые порядки курдских формирований. Лидеры курдов уже обвинили Вашингтон в предательстве.