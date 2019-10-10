Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Полевые игроки выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в желтой.

Об этом сообщил официальный Twitter сборной России. Напомним, что встреча между российскими и шотландскими футболистами состоится 10 октября. Матч пройдет в "Лужниках" и начнется в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что сборная России может досрочно отобраться на чемпионат Европы-2020, если победит Шотландию, а Казахстан и Кипр сыграют вничью.