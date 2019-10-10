Зеленский потерял связь с российскими артистами

Владимир Зеленский рассказал, что потерял связь со всеми российскими артистами после того, как стал президентом Украины.

По его словам, у него остались нормальные отношения с Андреем Макаревичем, но последний раз они виделись около двух лет назад. Также сохранились отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом.

Как сообщает РИА Новости, Зеленский рассказал, что общался с участниками Comedy Club, когда они приезжали на Украину, в частности с Семеном Слепаковым и Александром Реввой. "Рева наш, он же донецкий, мне кажется, у него даже наш паспорт", — сказал президент Украины.

В четверг Владимир Зеленский проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию​​​. Она проходит на фуд-корте на киевском рынке.