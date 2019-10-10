Крупнейший крейсер в мире вышел в Баренцево море

Группа из 15 боевых кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" вышла в Баренцево море. С воздуха отряд поддерживают самолеты морской авиации Ил-38 и Ту-142.

Задача кораблей СФ – подвести итог летнего периода обучения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Военные поясняют, что авиация вместе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмиралом Кулаковым" и малым противолодочным "Снежногорском" будет заниматься поиском и уничтожением подводных лодок условного противника.

Зачищать район проведения учений от морских мин и обеспечивать безопасность всего отряда кораблей должны тральщики "Котельнич", "Ельня" и "Соловецкий юнга".

Также в Минобороны уточнили, что проводить поисково-спасательные операции и снабжать корабельную группу всем необходимым будут ледокол "Илья Муромец", многоцелевой транспорт "Эльбрус" и еще несколько вспомогательных судов. За противовоздушную оборону отвечают малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет".

В общей сложности тренировка займет один сутки.