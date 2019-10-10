"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

Сериал "Холодные берега" на телеканале "Россия 1" – настоящий подарок для всех поклонников детективных интриг и для тех, кто готов поволноваться у экрана.

Неожиданные повороты, острые ощущения и обжигающие эмоции – зритель до самого финала не будет знать, кто преступник, кто из героев фильма в течение нескольких лет держал в страхе небольшой город Озерск. Но "Холодные берега" — это прежде всего фильм об исчезновении любви, о том, каким проклятием может стать ревность.



Сюжет фильма захватывает сразу. Начальник полицейского отделения, которого играет Сергей Пускепалис, поручает дело об исчезновении молодой женщины своей дочери – молодому следователю Алине (ее роль исполняет Екатерина Вилкова).

Первое дело следователя Алины Новинской окажется очень трудным. Самое невыносимое — терять веру в близких людей. Ведь под подозрение попадает ее муж Марк (Кирилл Сафонов).

Но у Алины хватит сил, чтобы мужественно взглянуть правде в лицо. Даже когда она поймет, что настоящий преступник где-то очень близко, она не остановится. Потому что любовь умеет прощать – но не всегда.

Смотрите первую и вторую серию сериала "Холодные берега" 14 октября в 21:00 на телеканале "Россия 1".