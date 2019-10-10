Представители WADA и Минспорта встретятся 23 октября

Стала известна дата встречи представителей Министерства спорта РФ и Всемирного антидопингового агентства, на которой будут обсуждаться изменения данных в базе московской лаборатории. Она состоится 23 октября. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Заседание комиссии Всемирного антидопингового агентства по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день – 23 октября", – цитирует Пахноцкую ТАСС.

Напомним, что ранее WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства из-за изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Если вина российской стороны будет доказана, РУСАДА лишится лицензии.