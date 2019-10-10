Не лить помои на "Родник": Эрдоган пригрозил ЕС отправкой сирийских беженцев

Если Евросоюз будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, то Анкара откроет границу для трех миллионов 600 тысяч сирийских беженцев, даст им возможность отправиться из Турции в Европу. Такой ультиматум предъявил ЕС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отворить двери" для нелегалов президент Турции пригрозил в предостережении от использования терминов "вторжение" и "оккупация" в отношении операции "Родник мира", поясняет "Интерфакс".

Эрдоган продолжил: Турция будет игнорировать критику антитеррористической операции "Родник мира" в то время, как в Сирии свободно действуют 10 иностранных сил. Турецкий президент раскритиковал Саудовскую Аравию и Египет за неприятие "Родника мира". Он предложил Саудовской Аравии посмотреть в зеркало и ответить на вопрос: а что вы делаете в Йемене?

С 9 октября, когда началась операция "Родник мира", турецкие военные, заявил президент Турции, уже уничтожили 109 террористов. Всего же за четыре последних года Анкара обезвредила 16 тысяч террористов. Целью этой операции, по заявлению Эрдогана, является борьба с курдскими и исламскими террористами в Сирии, а также создание буферной зоны вдоль турецкой границы, на территорию которой смогут безопасно вернуться сирийские беженцы. За сутки турецкие войска атаковали 180 целей.