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Нобелевская премия-2019 22 минуты назад

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10 октября 201914:23

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Десятого октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе.

За 2018 год она присуждена писательнице из Польши Ольге Токарчук. Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премии она удостоена "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

За 2019-й "за влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта" премия присуждена Пeтеру Хандке – австрийцу, проживающему сейчас во Франции.

Особенностью этой Нобелевской недели стало объявление сразу двух лауреатов – за 2018-й и 2019 год, поскольку в прошлом году из-за громкого секс-скандала было принято решение премию по литературе не вручать.

Тогда режиссера и фотографа Жан-Клода Арно – мужа члена Нобелевского комитета Катарины Фростенсо — обвинили в домогательствах к женщинам и разглашении имен лауреатов.

После этого скандала из Комитета по литературе вышли 8 членов из 18-ти, что привело к потере формального кворума.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по литературе присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".

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