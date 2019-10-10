"Эти монстры сами довели его": учитель ОБЖ обматерил и поколотил своих учеников. Видео

В школе Тюменской области учитель основ общей безопасности вспылил и устроил выволочку своим ученикам, не стесняясь матерных слов и затрещин.

Инцидент произошел в поселке городского типа Боровский, расположенном рядом с Тюменью, в школе №2. Школьники сняли видео со вспыльчивым учителем, которое было выложено в паблике "Боровский Luxury | Тюмень".

В настоящее время местные жители активно комментируют инцидент, во многих сообщениях преподавателя оправдывают и выражают ему свою поддержку.

"Опомнитесь! Ни один учитель не тронет учащегося потому, что ему захотелось! Эти монстры сами довели его до такого состояния. Виктор Эдуардович очень хороший учитель и отлично преподает своим детям предмет ОБЖ. Безумно радушный и улыбчивый человек. Я не представляю, как можно было настолько вывести его из себя!" — написала пользовательница Нина Калимбет. "Это очень хороший учитель, и я слышала, как эти звери его выводили", — подтвердила Надежда Косенкова.

Выражались и другие точки зрения. "Если педагог не в состоянии контролировать свои эмоции, он профессионально непригоден. Никакие оправдания тут неуместны", — высказала свое мнение Татьяна Заворохина.

Управление образования Тюменского района сообщило, что Виктора Садлинского отстранили от работы на время разбирательства инцидента.