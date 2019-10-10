"Крылья Советов" не станут удерживать Соболева

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов признался, что гордится вызовом в сборную России форварда команды Александра Соболева. Также он заявил, что не будет удерживать 22-летнего футболиста, если тот захочет покинуть Самару.

"Мы хотели бы иметь такого игрока в "Крыльях Советов". Очень гордимся приглашением в сборную. Это плюс всей команде. Конечно, для команды Соболев очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы", – цитирует ТАСС Фетисова.

Ранее сообщалось, что Соболевым интересуется "Манчестер Юнайтед", а также несколько клубов бундеслиги.