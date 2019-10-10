Российские разработчики представили радар для поиска дронов

Радиолокационная станция для обнаружения небольших беспилотников разработана холдингом "Росэлектроника". Она способна обнаружить дрона с эффективной площадью рассеивание около 30 квадратных сантиметров, то есть примерно, как у детской игрушки-вертолета, на расстоянии свыше 7 километров, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Габариты РЛС небольшие – примерно 32 сантиметра на 24 сантиметра, а в качестве пункта управления может выступать обычный ноутбук.

Как пояснил исполнительны директор госкорпорации Олег Евтушенко, на сегодняшний день даже небольшие дроны могут быть опасны: они, например, способны нести взрывчатку или вести разведку. При этом традиционные РЛС не могут эффективно и своевременно обнаруживать мелкие беспилотники. Разработка "Росэлектроники" должна решить эту проблему.

Ранее российские военные заявили, что дроны, которые сирийские террористы применяют против них, становятся все сложнее и совершеннее. Так, например, появились беспилотники управления и наблюдения. Примитивные БПЛА бандитов даже научились обмениваться друг с другом информацией.

Помимо этого, если раньше дроны управлялись боевиками вручную, то теперь способны самостоятельно пролететь по заранее заложенному в них маршруту, рассказал официальный представить Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.