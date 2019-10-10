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10 октября 201915:00 Александр Карпов

Семейный подряд: как рейдеры из Белоруссии оставили москвичей без квартир

Семейный подряд: как рейдеры из Белоруссии оставили москвичей без квартир

Пострадавшие от действий черных риелторов готовят коллективное обращение в Следственный комитет. Там уже занимаются делом пенсионерки, которую шантажом принуждали продать квартиру в Ясеневе. После того, как об этом было рассказано в эфире программы "Вести-Москва", в редакцию обратились еще несколько потерпевших. Есть ли у них шанс вернуть свое жилье?

- Сколько вы здесь не были?

- Я здесь не была один год. Здесь сменился замок, невозможно открыть.

Наталью Быкову силой выставили из ее же квартиры на улице Юных Ленинцев вскоре после того, как дочь женщины продала свою долю некоему Мартынову. А руководила вторжением риелтор Зинаида Пруцакова, она же Музыкина.

"Которая сказала: не мешайте здесь жить мальчику Мартынову Федору Сергеевичу. И у вас нет никакого другого выхода, как только подать нам эту долю по той цене, которую мы вам назвали", — рассказывает Наталья Быкова.

Каково же было удивление женщины, когда она увидела своих обидчиков в репортаже программы "Вести-Москва" про квартиру на Новоясеневском проспекте, разгромленную ими же.

"Мартынова и Пруцакова сюда приезжают, угрожают, что меня отдадут в психушку, требуют, чтобы я свою долю продала им за бесценок", — говорит Лидия Молодцова.

Хозяйка, 80-летняя Лидия Молодцова, рассказывает, что ее внучка продала долю жилплощади Ирине Мартыновой по классической рейдерской схеме — в обход прав пенсионерки.

"Одну вторую часть она дарит ей, а через 9 дней она на три восьмых заключает договор купли-продажи", — объясняет Лидия Молодцова.

Выяснилось, что Ирина Мартынова (вот она вместе с подельником проникает в квартиру) — мать уже знакомого нам подселенца Федора Мартынова. Похоже, та же бригада вскрывала и квартиру Светланы Светиной.

- Веник дай! Дай веник!

- У меня нет веников.

- А ты что, как свинья живешь? В грязи?

- Здесь моя жилплощадь! Ваши — шесть метров!

Этим агрессивным мужчиной оказался муж риелтора Пруцаковой-Музыкиной.

Согласно расследованию портала "Правда Гомель", предводительница этой шайки на семейном подряде, Зинаида Пруцакова-Музыкина была приговорена в Белоруссии к 9 годам лишения свободы именно за мошенничество с недвижимостью. В России же ей все сходит с рук.

"Из сюжета федерального телеканала следует, что мошенники обманным путем заполучили долю в квартире 80-летней пенсионерки. Женщина в последующем получала угрозы с требованием продать оставшуюся долю. По данному факту проводится доследственная проверка", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

После этого жертвы серийных риелторов стали звонить одна за другой. Кусковская, 35: Юлия Тверезая у дверей своей бывшей квартиры.

"Зинаида Пруцакова-Музыкина выкидывала мою мебель. Они выставили ее на лестничную клетку и подожгли", — рассказывает Юлия Тверезая.

А квартиру Ирины Королевой на Пролетарском проспекте сделали резиновой, подселив к ней профессиональных соседей.

"Я здесь не могу жить, потому что постоянные пьянки, драки, разборки", — жалуется Ирина Королева.

Все потерпевшие уже подписали коллективное заявление в Следственный комитет и готовы давать показания на Пруцаковых и Мартыновых.

Текст: "Вести-Москва"

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