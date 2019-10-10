Владимир Путин: Россия выполняет все требования WADA

Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью на ежегодном международном форуме "Россия – спортивная держава", который стартовал 10 октября в Нижнем Новгороде. Глава страны еще раз подчеркнул, что россияне ратуют за честное соперничество в спорте.

"Наша страна плодотворно сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством и в полном объеме выполняет требования WADA. Россия заинтересована в международных соревнованиях без каких-либо ограничений", – приводит слова Путина "Россия 24".

Кроме того, он рассказал, что в России делается очень много для развития спорта. "Наша задача – вовлечь в занятия спортом более половины населения страны", – заявил президент.

Напомним, что международный форум "Россия – спортивная страна" проходит уже в восьмой раз.