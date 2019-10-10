Кардашьян обзавелась в Армении именным коньяком

Американская фотомодель Ким Кардашьян обзавелась в Армении трофеем — именным коньяком. Судя по этикетке, продукция принадлежит известному местному производителю.

На своей странице в Instagram Кардашьян выложила в Stories фотографию двух бутылок коньяка. Одна имеет вытянутую форму, другая — широкая и плоская. На бутылках красуется этикетка с фотографией модели. Кроме того, имеется надпись "1980". Можно предположить, что эта цифра олицетворяет либо выдержку коньяка, либо год рождения Ким Кардашьян.

Накануне стало известно, что американская фотомодель приехала в Армению. Основной целью визита стало участие во Всемирном конгрессе информационных технологий. Кроме того, телезвезда со своей старшей сестрой и детьми крестились в Эчмиадзинском монастыре — это духовный центр Армянской апостольской церкви. При крещении Кардашьян получила новое имя — Эгине, а ее сестра — Гаяне.