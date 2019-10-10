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10 октября 201915:34

Зеленский против публикации его телефонных разговоров с Путиным

Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным публикацию телефонных переговоров лидеров государств и не хотел бы, чтобы его разговоры с Владимиром Путиным были преданы огласке.

"Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным — возвращением людей", — напомнил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению украинского лидера, публикация этих разговоров, скорее всего, приведет к тому, что больше таких результатов добиться не удастся. Также обнародование подобных переговоров влияет на проблемы с западными партнерами, влечет за собой проблемы внутри общества, уверен Зеленский, передает "Интерфакс".

25 сентября в США была опубликована стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года. Данная беседа вызвала громкий политический скандал в США, после того, как некоторые сообщили, что Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование в отношении сына Байдена Хантера.

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