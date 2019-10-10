Феминистка из Польши и православный из Австрии: Нобель по литературе достался "антиреалистам"

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский пообещал дочитать книгу Ольги Токарчук, после того, как она стала нобелевским лауреатом по литературе в 2019 году. Он честно признался, что начинал читать ее, но ни одну из 17 книг писательницы и поэтессы не дочитал до конца. Вторым лауреатом литературной премии, которую присудила Шведская академия, стал австрийский драматург Петер Хандке. Что касается Хандке, то он более известен в мире — хотя бы как соавтор и сценарист фильмов знаменитого Вима Вендерса.

Ольга Токарчук и Петер Хадке поделят между собой 908 тысяч 200 долларов. Именно таков – 9 миллионов шведских крон – по текущему курсу размер Нобелевской премии в 2019 году.

Реальность нестабильна

Премия присуждена 57-летней Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", пояснил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм. Писательница, подчеркнули академики, строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения, — и никогда не рассматривает реальность, как нечто стабильное или вечное.

В творчестве Ольги Токарук насыщенная конкретика соединена с парящей фантазией, также как пристальное наблюдение с мифологической одержимостью. Поэтому эксперты Нобелевского комитета решили, что это делает ее одной из наиболее оригинальных и исполненных фантазией прозаиков в современной литературе.

Польскую писательницу и поэтессу сочли мастером быстрого портрета: она изображает увиденное в аэропорту и в безымянных отелях, ее загадочные лица, побуждающие к догадкам, отметил Нобелевский комитет Шведской академии.

В литературу из горничных

Дорога в литературу для Токарчук лежала через учебу на факультете психологии в Варшавском университете, работу горничной в Лондоне, а затем психотерапевтом во Вроцлаве и Валбжихе. Ее первый сборник стихов увидел свет в 1989 году. Среди ее книг роман "Бегуны", принесший ей премию "Нике", книга "Правек и другие времена", исторический концептуальный роман "Дом дневной, дом ночной", "Номера", "Человек, который не любил свою работу", приключенческий роман "Путь людей Книги", "Игра на разных барабанах", "Диковинные истории" и "Последние истории". Среди ее книг "Момент медведя", "Книги Иакова", "Профессор Эндрюс в Варшаве" и "Потерянная душа".

Повести, рассказы, эссе, а также киносценарии Ольги Токарчук часто ставят в театре и экранизируют. Кроме того, у нее активная политическая позиция: она считает себя феминисткой, поддерживает экологические движения, а также выступает за расширение в католической Польше прав гомосексуальных пар.

В 2018 году Токарчук получила за роман Flights ("Полеты") Букеровскую премию, став первой представительницей мира польской литературы, объявленной лауреатом этой престижнейшей международной награды. А сейчас Токарчук работает над книгой по мотивам биографии своей семьи. Главное темой повествования станут отношения между поляками и украинцами.

Великий день польской литературы

"Великий день для польской литературы", — прокомментировал присуждение Нобеля польской писательнице президент Польши Анджей Дуда. Он первым поздравил ее с награждением.

"Прекрасная новость для Польши. Как поляк я очень горд, когда кто-то прославляет Польшу в мире, — добавил к этой оценке премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Польша имеет прекрасную литературу, прекрасную поэзию. Мы можем гордиться этим. Мы показываем, как высок уровень польской литературы".

Варшава обогнала Москву по литературным Нобелевкам

По числу нобелевских премий по литературе Польша обогнала Россию. У Польши ее получали Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, Чеслав Милош, Вислава Шимборская и теперь – Ольга Токарчук. У России премии получили Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын. Получивший Нобелевку по литературе в 1987 году лишенный советского гражданства Иосиф Бродский числится получившим ее от США!

Всего с 1901 года Нобелевка вручалась 590 раз. Ее лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.

Нобелевка – православному писателю

Вместе в Токарчук отмечен и австрийский писатель-драматург Петер Хандке. Удачным днем для мировой и австрийской литературы назвал 10 октября 2019 года федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Он отметил, что тихий и пронзительный голос Петера Хандке "десятилетиями описывал миры, места и людей, которые не могли быть ещё более очаровательными".

Президент Австрии подчеркнул, что мы многим обязаны писателю.

"Хандке освещает бытие своих героев, бережно обращаясь с их чувствами и мыслями, — подчеркнул Александер Ван дер Беллен. — Повествуя без прикрас, но при этом в своём уникальном стиле, Хандке вовлекает нас, читателей, в свой мир и язык".

Секрет творчества Петера Хандке

Нобелевскую литературную премию 77-летний уроженец австрийского Гриффена получил за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта. Своеобразное искусство Петера Хандке, отметили нобелевские академики, заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения. Произведения писателя, по их мнению, исполнены большого желания открывать и воплощать свои открытия в жизнь, находя для них новые литературные выражения.

Сам Хандке свой секрет творчества раскрывает просто: быть восприимчивым – это все!

Петер Хандке считается одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны. Ему удается заряжать взрывоопасным значением даже самые мелкие детали в повседневной жизни, при этом его работы отличаются отличается сильным авантюрным духом и склонностью к ностальгии.

От "Шершней" до Милошевича

С 1966 года, когда вышел роман "Шершни", писатель написал около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. Одна из наиболее известных киноработ Вима Вендерса "Небо над Берлином" сделана совместно с Хандке. На русском языке вышли также рассказ "Учение горы Сент-Виктуар", тетралогия "Медленное возвращение домой". Повесть "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" не только принесла ему известность у читающих на русском, но и была экранизирована Вимом Вендерсом. Среди работ писателя "Ложное движение", "Женщина-левша", "История детства" и "История карандаша".

У австрийского писателя четкая позиция. В 1990-х годах в Европе его критиковали за поддержку сербской стороны в конфликте в распадающейся Югославии. Свою позицию он отразил в сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Из-за того, что Папа Римский Иоанн Павел Второй дистанцировался от конфликта на Балканах, Хандке покинул католическую церковь и принял православие. Писатель навещал экс-президента Сербии Слободана Милошевича в тюрьме и пришел на его похороны. Сейчас австрийский писатель живет на юго-западе Парижа в муниципалитете Шавиль.

Писатель был женат два раза. И оба – на актрисах. Вначале его женой была актриса Липгарт Шварц, а затем сыгравшая в фильмах "Отсутствие", "За облаками" и "Прекрасные дни в Аранхуэсе" Софи Семен. От двух браков у писателя двое детей.

Две премии сразу

В 2018 году Нобелевская премия по литературе не присуждалась из-за сексуального скандала: режиссера и фотографа Жан-Клода Арно – мужа члена Нобелевского комитета Катарины Фростенсо — обвинили в домогательствах к женщинам и разглашении имен лауреатов. Поэтому в 2019 году лауреатов сразу двое.

"Они оба достойны Нобелевки", — оценил лауреатов Нобелевской премии 2019 года российский литературный критик Константин Мильчин.