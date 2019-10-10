Пять типов: Центробанк назвал главных жертв мошенников

Банк России совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами пришли к выводу, что существует пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере, передает "Интерфакс".

Согласно анализу данных банков жертв злоумышленников, есть такие типы:

- Люди благополучные в финансовом плане, которые легко тратят деньги на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.

- Школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации.

- Те, кто распоряжается семейным бюджетом с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой.

- Домохозяйки.

- Пенсионеры.

Эти данные сотрудники ЦБ используют для предупреждения населения об угрозах мошенничества.