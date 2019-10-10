Евро-2020. Серб Йованович рассудит сборные России и Кипра

Бригада сербских арбитров во главе с судьей Срджаном Йовановичем назначена на матч группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу между командами России и Кипра. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Помогать Йовановичу будут лайнсмены Милан Михайлович и Урош Стойкович. Четвертым рефери назначен Новак Симович.

Напомним, что встреча группы I между сборными России и Кипра состоится 13 октября в Никосии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.