Российские волейболисты уступили японцам на Кубке мира

В Японии завершилась игра Кубка мира по волейболу между хозяевами турнира и сборной России. Японские волейболисты оказались сильнее россиян в четырех партиях со счетом 25:22, 21:25, 25:22, 25:16.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо поражение от хозяев соревнования стало уже четвертым на турнире. 11 октября российские волейболисты сыграют с командой Италии.

Кубок мира в Японии завершится 15 октября. Победитель определится по итогам кругового турнира.