Развода не будет? Зеленский отказался применять силу против националистов в Золотом

Против вооруженных националистов, прорвавшихся в Золотое и мешающих разведению сил в Донбассе, не будет применяться сила, пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все друг другу должны помогать, чтобы прекратить войну. По-другому не будет. Поэтому надо говорить с ветеранами, говорить с теми, кто уже в Золотом есть", — заявил он.

При этом Зеленский раскритиковал действия националистов. "Если там есть ветераны, я уважаю их, но если они приехали, если они вооружены, это неправильно. Как ты можешь стрелять? Ты же не военный сейчас", — подчеркнул президент Украины, передает ТАСС.

Согласно договоренностям, ранее в городе Золотое Луганской области должен был начаться отвод войск от линии соприкосновения. Однако 9 октября автоколонна из двух десятков машин с вооруженными националистами прорвалась через блокпост полиции, после чего они заняли несколько пустых домов, заявляя, что не допустят разведения сил в Донбассе. В стычках с ними пострадал один представитель правоохранительных органов Украины.

В самопровозглашенной Луганской народной республике уже заявили, что разведение сил в очередной раз сорвано по вине Украины.

Между тем, в ДНР сообщают, что между украинскими силовиками идут столкновения: радикально настроенные части якобы отказываются покидать позиции.