Шнуров рассказал, почему "Ленинград" уже не тот

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров известен не только своим творчеством, но и богатой личной жизнью. В 2018 году он женился на светской львице Ольге Абрамовой, а до этого предшествовал восьмилетний брак с Матильдой Шнуровой.

Музыкант рассказал, кто главный в его семье. Также Шнуров неожиданно признался в том, что употреблять алкоголь стал все реже и реже.

Почему "Ленинград" уже не тот? Чем главный хулиган шоу-бизнеса будет заниматься после прощального тура? Об этом и многом другом узнаете в воскресенье, 13 октября, в 00:30 на телеканале "Россия 1" в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".