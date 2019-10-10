В Лондоне скончался беглый экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка

В Лондоне в возрасте 60 лет скончался Валерий Заводов — экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка.

О смерти Заводова сообщил "Коммерсанту" его друг и бывший однокурсник, зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Год назад, в октябре 2018-го, ЦБ РФ лишил лицензии Уралтрансбанк по причине систематического занижения величины принимаемого кредитного риска. В декабре прошлого года этот банк был признан банкротом.

Летом 2019-го в отношении Заводова возбудили уголовное о злоупотреблении полномочиями, а вскоре банкир уехал из России в Лондон, где живет его сын.