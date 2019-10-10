Грузовик обрушил мост на легковушки в Китае

По меньшей мере три автомобиля оказались погребены под обломками путепровода, рухнувшего в четверг вечером в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает BJnews.com.cn. Момент обрушения попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло около 18:10 по местному времени (13:10 по Москве) в городе Уси. На кадрах видно, как длинный пролет виадука падает вниз в тот момент, когда под многотонной конструкцией проезжают возвращающиеся домой водители. Судя по записи, под обломками оказались погребены по меньшей мере три легковушки, добраться до них спасателям пока не удалось. На место отправили мощный кран, с помощью которого пожарные попробуют приподнять пролет.

Виновником аварии полицейские называют водителя цистерны, которая перевозила 187 тонн неизвестного груза — это многократно превышает допустимую нагрузку. Вопреки запрету он выехал на мост, но до противоположной стороны не добрался. С места крушения мужчина сбежал.

Движение на дороге, ведущей из Уси в Шанхай перекрыто.