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10 октября 201917:43

Супруга сибирского миллионера обвинила его в краже сына

В "Прямом эфире" – продолжение истории, которую рассказала недавно супруга миллионера, владельца сети сибирских ресторанов Валентина Скачкова Анна.

Ранее она обвинила мужа в том, что он, не желая делить имущество при разводе, грозился ее убить. Казалось, Валентин был готов пойти на мировую и оставить жене и детям квартиру стоимостью миллион долларов и мирно развестись, но через несколько дней после предыдущей программы Анне вновь потребовалась помощь СМИ и общественности.

Женщина сообщила, что пока она находилась в Москве, на съемках программы, а ее дети в Новосибирске, Валентин пытался выломать дверь в их квартире, чем напугал детей, а потом выкрал из детского сада младшего сына.

Теперь он находится с отцом и его любовницей, у которой уже есть сын от первого брака. Впрочем, Анна не исключает, что он может быть сыном ее мужа.

Валентин же обвиняет Анну в том, что она уехала в Москву и оставила детей одних. Переживая за них, говорит Скачков, он и решил забрать младшего сына к себе.

Кроме того, он подозревает, что ребенок может быть не от него, и требует провести тест ДНК.

Анна же считает, что он выкрал сына, до которого Валентину полтора года не было никакого дела, чтобы не платить алименты.

Как характеризует невестку мать Валентина? Чего сам он хочет от Анны и детей, и действительно ли хочет забрать себе младшего сына? На какие деньги Скачкова собирается открыть в Москве фотостудию, и действительно ли у нее есть некий покровитель, как уверяет муж Анны? И что покажет тест ДНК?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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