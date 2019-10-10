Поврежденную смотровую башню на горе Ахун откроют в 2020 году

Поврежденная смотровая башня на горе Большой Ахун будет открыта для туристов в 2020 году. Об этом сообщают "Вести Сочи".

Напомним, один из главных символов города закрыли на реконструкцию в июне этого года из-за попадания в него молнии. В результате в стенах башни появились трещины и она была признана опасной для туристов. в стенах появились трещины. Теперь специалистам предстоит снять облицовочный камень, укрепить основание и установиться стяжки.

"В данном случае работы по консервации сооружения являются нецелесообразными. Будет произведен восстановительный ремонт и проведена реставрация. На весь процесс, при условии хорошей погоды, должно уйти порядка семи — восьми месяцев", — заявил главный специалист по историко-культурному наследию Сочинского нацпарка Николай Марков.