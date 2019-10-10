Трудовая инспекция проверит стройки Севастополя после гибели рабочего

Трудовая инспекция в течение нескольких недель будет проверять все бюджетные строительные объекты Севастополя. Соответсвующее поручение дал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, сообщает "Вести — Севастополь".

Причиной такого решения стал несчастный случай на одной из местных строек, в результате которого погиб рабочий. Глава Севастополя подчеркнул, что повторение подобной ситуации недопустимо.

"Вы должны выехать и посмотреть все, что происходит на наших площадках. Я недавно видел, как во время ремонта больницы имени Даши Севастопольской люди работают на крыше без страховки. Это абсолютно неприемлемый подход", — заявил Михаил Развожаев.

Помимо этого, губернатор дал рекомендацию руководителю департамента капитального строительства Иллариону Гапицонову о проведении работы с подрядчиками. Если понимание между сторонами не будет достигнуто, относительно таких компаний будут введены санкции при поддержке инспекции по труду.