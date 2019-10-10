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10 октября 201918:03

Александрова сломила сопротивление Зигемунд на турнире в Линце

EPA

На теннисном турнире в австрийском Линце завершился матч второго круга между россиянкой Екатериной Александровой и немкой Лаурой Зигемунд. Соперницы провели 2 часа 43 минуты. Победу в трех партиях со счетом 7:6 (7:1), 2:6, 6:4 одержала представительница России.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и Кристиной Младенович из Франции.

Призовой фонд турнира в Линце составляет 250 тысяч долларов.

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