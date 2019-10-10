Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Власти Пакистана возбудили уголовное дело в отношении трех россиянок, которые совершили убийство пакистанской надзирательницы в Центральной тюрьме "Гаддани". Об этом сообщатся на сайте Министерства иностранных дел России.

Уголовное дело возбуждено по обвинению в преднамеренном убийстве. В настоящее время Генеральное консульство Российской Федерации в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего.

Россиянки были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2013 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. С ними находились восемь детей. Задержанные ожидали депортации в Россию. По имеющимся данным, гражданки России являются фанатичными приверженцами идеологии террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Женщины пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с последующей целью присоединения к отделению ИГ "Вилаят Хорасан".

В настоящее время российские дипломаты поддерживают по данному инциденту постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан.