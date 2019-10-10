В лагере экоактивистов в Лондоне обнаружили дизельный генератор

С 7 октября в ряде западных стран проходит первая глобальная синхронизированная акция движения Extinction Rebellion. Экоактивисты заявляют, что борются с загрязнением окружающей среды.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.

Только в Лондоне с начала акции полиция задержала больше 840 экоактивистов движения Extinction Rebellion.

Причем, несколько человек были задержаны в аэропорту Лондон-Сити: там протестующие пытались блокировать взлетно-посадочные полосы и подъезды к воздушной гавани.

Кроме того, небольшая группа активистов была замечена в центре британской столицы — у отеля InterContinental, где в эти дни проходит нефтегазовая конференция Oil&Money, передает РИА Новости.

Протестующие выстроились около входа в отель, а некоторые легли прямо на асфальт.

Между тем, в "Твиттере" появилось удивившее многих видео из лагеря активистов в Лондоне. Там под дырявыми поддонами экоактивисты замаскировали дизельный генератор.

Пользователь, разместивший это видео, написал: "Лицемеры, абсолютные лицемеры" и удивился: "Неужели они думали, что поддоны сделают его невидимым и звуконепроницаемым?"

Hypocrites absolute Hypocrites. #ExtinctionRebellion camp in London using a diesel generator for power. Did they think the pallets made it invisible and soundproof 😂 pic.twitter.com/sFccNFncnS — James Deegan MC (@jamesdeeganMC) 8 октября 2019 г.

У местных жителей акции экоактивистов вызывают неоднозначную реакцию, поскольку мешают движению транспорта, людей и в целом нарушают жизнь города.