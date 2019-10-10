Зеленский: особый статус Донбасса - это не автономия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем", — отметил Зеленский. Украинский лидер заявил, что знает о гуманитарных вопросах Донбасса, о вопросах по поводу языка (чтобы жители Донбасса имели региональный статус русского языка). По мнению украинского лидера, есть много гуманитарных компромиссов, о которых они могут говорить. В то же время Владимир Зеленский отметил, что нет смысла обсуждать закон, пока нет текста.

Президент Украины заявил, что украинская сторона не согласна с пунктом Минских соглашений, из которого следует, что передача под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе произойдет только после выборов в этом регионе. По мнению Зеленского, это очень противоречивый вопрос. Украинский лидер отметил, что по-другому видит, как решать его.

Президент Украины снова выставил условия признания выборов в Донбассе. Он считает, что это произойдет только в том случае, если они будут проводиться по украинским законам, с участием представителей украинского ЦИК, кандидатов украинских партий, а также людей, которые смогут гарантировать безопасность, сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть альтернативный "план "Б" в том случае, если российская сторона будет настаивать на проведении выборов в Донбассе до передачи украинской стороне контроля над границей. При этом президент Украины отметил, что говорить об этом плане он сейчас не хочет.

До этого в четверг, 10 октября, Владимир Зеленский заявил, что недоволен Минскими соглашениями 2015 года, так как его не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов.

Кроме того, украинский лидер пообещал, что против вооруженных националистов, прорвавшихся в Золотое, не будет применяться сила.