В Эквадоре протестующие удерживают в заложниках 8 полицейских

Представители коренного населения Эквадора, которые участвуют в антиправительственных манифестациях, удерживают в заложниках восьмерых полицейских.

Среди удерживаемых — женщина и семь мужчин. Протестующие вывели их на подмостки в зале дома культуры города Кито. В здании собрались сторонники манифестантов и журналисты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местный информационный портал "Opa".

С полицейских сняли каски и бронежилеты. Митингующие требуют в обмен на их освобождение подписание указа об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, цена на которые выросла более чем на 120 процентов.

Эквадор охватили протесты, в некоторых городах они переросли в беспорядки. Президент страны Ленин Морено в сложившейся ситуации объявил о введении чрезвычайного положения. Ранее сообщалось, что он перевез правительство из Кито в Гуаякиль.

В среду, 9 октября, министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила о том, что во время акций более четырехсот человек, в числе которых 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. Аппарат уполномоченного по правам человека сообщил о гибели пяти человек в ходе столкновений между манифестантами и полицией.